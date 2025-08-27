El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así puede inscribirse a ‘Legado del Arte’, el concurso de Credicorp Capital para artistas emergentes

En el mundo del arte, es esencial brindar apoyo y visibilidad a los artistas emergentes, permitiéndoles mostrar su talento y encontrar oportunidades para crecer.

Con ese propósito, Credicorp Capital y W Radio se unen nuevamente para presentar una nueva edición del concurso ‘Legado del Arte’, una plataforma dedicada a descubrir y promover a los artistas más prometedores en los campos del diseño, fotografía, pintura, escultura y dibujo.

Héctor Juliao Villalobos, country head de Credicorp Capital Colombia, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el concurso.

“Hace cuatro años iniciamos este gran proyecto que busca impactar a muchas personas, artistas emergentes, nuestros clientes, población en general y aportar nuestro grano de arena a este país con una iniciativa que ha sido exitosa”, dijo.

¿Cómo participar del ‘Legado del Arte’ y exponer su talento?

La convocatoria para participar en el concurso está abierta a todos los artistas emergentes en las áreas mencionadas.

Si usted es un apasionado del diseño, la fotografía, la pintura, la escultura o el dibujo y busca la oportunidad de mostrar su talento al mundo, esta es su oportunidad.

Puede inscribirse ingresando a la página web de wradio.com.co y hacer clic en la imagen del concurso Legado del Arte. O haciendo CLIC AQUÍ.

El proceso de inscripción estará disponible hasta el 31 de agosto.

“Tenemos personas con gran experiencia que al final seleccionarán a un grupo de artistas que podrán exponer su trabajo a todo el público, dándoles gran visibilidad”, agregó Villalobos en La W.

Este concurso brinda a los artistas emergentes la oportunidad de destacar en el mundo del arte, otorgándoles un espacio en una exposición en la prestigiosa galería BAOBAB, en Bogotá.

Estos eventos representan una ventana invaluable para exhibir y dar a conocer su trabajo ante un amplio público compuesto por amantes del arte, coleccionistas y profesionales del sector.

Escuche la entrevista en La W:

