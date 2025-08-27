El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Atentado a la seguridad jurídica: Juan Camilo Restrepo sobre proyecto que modifica vigencias futuras

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el proyecto de decreto del Gobierno Petro que modificaría las vigencias futuras, algo que calificó como un “atentado a la seguridad jurídica”.

¿Qué hacer si Gobierno replantea el uso de las vigencias futuras?

“Nuestro pronunciamiento se refiere a un proyecto de decreto que anunció Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué dice? Que el Gobierno podrá modificar unilateralmente los plazos pactados en las vigencias futuras”, afirmó.

¿Qué son las vigencias futuras y por qué son tan importantes para Colombia?

Restrepo explicó que las vigencias futuras “son un mecanismo muy importante para poder hacer obras de gran envergadura en Colombia”. Por lo que, es el mecanismo con el que el Estado se compromete formalmente, mediante un contrato, con el concesionario para hacer aportes presupuestales en tiempos establecidos.

“Nos parece que es un atentado a la seguridad jurídica y, de insistir el Gobierno, saldrá espantada la inversión extranjera”, manifestó.

“Las vigencias futuras hay que honrarlas en los plazos establecidos”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación: