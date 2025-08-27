EE.UU. refuerza operación en el Caribe: ¿Aumenta presión sobre Maduro y Venezuela? Experto explica

En el marco de una operación regional contra el narcoterrorismo, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia naval en el mar Caribe. Las autoridades han subrayado que esta estrategia está orientada a interceptar y disuadir el tránsito de organizaciones criminales que trafican narcóticos a gran escala hacia Estados Unidos.

Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema y exponer sus perspectivas.

“El presidente Trump está llevando a cabo los compromisos que estableció en campaña como asegurar la frontera sur, hacer Estados Unidos más seguro y evitar el paso de las drogas al país (…) Hemos visto a miembros del gabinete hablar de las amenazas del Cartel de los Soles, y cuáles son las acciones que se deberían tomar”, dijo.

Asimismo, destacó que Venezuela es un objetivo principal de los Estados Unidos para frenar el flujo de drogas que va del sur al norte “y dejarle claro al Cartel de los Soles que se rinda o se entregue”.

“Trump ha sido claro, designó que el régimen de Irán y su proyecto nuclear eran una amenaza para Estados Unidos y lo bombardeo, ahora estamos en una situación similar con Venezuela, porque se designó al Cartel de los Soles como una amenaza directa, estamos hablando de neutralizar al líder del cartel”, agregó.

¿Venezuela cuenta con la capacidad militar y el respaldo para contener a Estados Unidos?

Romero destacó que duda que China o Rusia sean un obstáculo para Estados Unidos, “Trump tomó el liderazgo y no tolerara que un líder de un régimen dicte las pautas”.

“Estamos frente a una campaña de Estados Unidos para salir de la amenaza de lo que representa el Cartel de los Soles, es apenas la primera fase, esperamos que no haya ningún tipo de pérdida de sangre y que se entregue el fugitivo (Maduro), como lo dijo la portavoz de la Casa Blanca”, agregó.

Finalmente, les dijo a los colombianos que es claro el apoyo del presidente Petro a Maduro, “ha fallado en la paz total y no ha tenido un proyecto claro para la lucha de la coca, Colombia también es el problema, apenas termine de lidiar con Maduro, Estados Unidos dirigirá la mirada al presidente Petro (…) El mundo debería ponerse de acuerdo para que Maduro enfrente las autoridades y se entregue ante la justicia internacional”

