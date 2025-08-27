El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es necesario pasar por momentos difíciles, es donde más se aprende: David Alonso en La W

David Alonso, piloto colombiano de Moto2, habló con La W, con Julio Sánchez Cristo, luego de su histórica victoria en el Gran Premio de Hungría.

“A veces es necesario pasar por momentos duros, por momentos difíciles, es donde más se aprende. En esos instantes hay que mantener la calma y confiar en el proceso”.

