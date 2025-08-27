La W RadioLa W Radio

“Estamos ante un secuestro infame de la fuerza pública”: procurador Néstor Osuna

El procurador delegado Néstor Osuna mencionó que el se deben entender las declaraciones del alcalde de El Retorno, Guaviare, quien aseguró en La W que los militares no están secuestrados.

Néstor Osuna e imagen de referencia de soldado colombiano. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / Getty Images

Néstor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos y exministro de justicia, conversó con La W acerca del secuestro de 34 soldados por parte de la comunidad en El Retorno, Guaviare.

Escuche la entrevista completa aquí:

