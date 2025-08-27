Estaremos hasta que haya un fallo contra campaña Petro: Líder de protesta en monumento a Ghandi
El sargento José Espinoza, quien lidera el grupo de ciudadanos asentados en la carrera Séptima con calle 100, conversó con La W sobre la permanencia del campamento.
Sargento Espinoza y campamento | Foto: Redes Sociales
