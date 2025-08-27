El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No estoy de acuerdo con Netanyahu en todo, pero siente que mayoría lo apoya: coronel (r) Miri Eisin

La coronel en retiro Miri Eisin, quien estuvo 20 años en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y fue oficial de inteligencia de una brigada fronteriza regional, dialogó con La W sobre las protestas en Tel Aviv, capital de Israel, para exigir una tregua en Gaza.

Eisin comentó que el primer ministro siente que la mayoría lo apoya. “Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él hace, pero él cree que está haciendo lo correcto”.

Tras esto, mencionó que el propósito de las acciones de la incursión de Israel en Gaza es “desarmar a Hamás”.

¿Hay genocidio de Israel en Gaza?

“Detesto la palabra genocidio. Estamos en una guerra terrible, eso lo sabe el mundo. Israel no está tratando de matar a esos civiles inocentes a propósito. Esa no es la verdad”, afirmó.

Asimismo, mencionó que lo único que se hace al decir que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza es generar odio en el mundo.

“Palestinos merecen el fin de la guerra”

La coronel en retiro expresó que los palestinos “merecen el fin de la guerra, pero también que merecen que Hamás no sean sus líderes”.

De esta manera, señaló que entiende que la peor parte del conflicto se lo están llevando los palestinos, pero se debe culpar a Hamás.

Escuche la entrevista completa a continuación: