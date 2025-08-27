Pastor Alfredo Saade buscará candidatura presidencial del Pacto Histórico

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

W Radio confirmó que el pastor Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia de la República, mantuvo una reunión con el exmagistrado Joaquín José Vives, experto en asuntos electorales, para verificar si estaba o no inhabilitado para lanzar su precandidatura a la Presidencia.

La W conoció el exmagistrado le confirmó que no está inhabilitado para ser candidato, por lo que Saade aspirará a obtener la candidatura del Pacto Histórico para las elecciones del 2026.

Además, se conoció que el hermano de Saade podría aspirar a una curul en el Senado.