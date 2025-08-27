El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Presidente Petro ordena a todo el Estado revisar contratos vigentes con empresas de Israel

Este miércoles, 27 de agosto, el periódico israelí Jerusalem Post compartió una noticia titulada ‘Colombia aprueba orden secreta que institucionaliza el apoyo a Palestina y la oposición a Israel’, una directiva que provocó duras críticas en los líderes judíos.

Según mencionan, se trata de un documento firmado por el presidente Gustavo Petro del pasado 13 de agosto, la Directiva Presidencial No. 07 de 2025.

Allí, el mandatario de los colombianos aseguró: “conforme a mi competencia constitucional de dirigir las relaciones internacionales, me permito impartir las siguientes directrices, las cuales deberán implementarse de manera progresiva, conforme las capacidades presupuestales, legales y reglamentarias”.

¿Cuáles son las directivas ordenadas por el presidente Petro sobre Palestina e Israel?

En el documento están enlistadas las órdenes del presidente Gustavo Petro dirigidas a los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades adscritas y vinculadas al orden nacional, embajadores y cónsules.

Entre estas están:

Promover el fortalecimiento de la presencia y acción diplomática de Colombia en Palestina y Oriente Medio, mediante la articulación regional con países aliados.

y Oriente Medio, mediante la articulación regional con países aliados. Impulsar una diplomacia multilateral que permita visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino en foros internacionales y desarrollar acciones de memoria, educación y solidaridad.

en foros internacionales y desarrollar acciones de memoria, educación y solidaridad. Revisar las relaciones comerciales con el Estado de Israel conforme a los principios de legalidad internacional y promover el comercio con Palestina conforme al derecho colombiano.

conforme a los principios de legalidad internacional y promover el comercio con Palestina conforme al derecho colombiano. Evaluar los contratos vigentes con empresas israelíes, incluidas las exportaciones de carbón, las compras de armamento, de software y otras herramientas digitales para asegurar su conformidad con los principios de legalidad internacional.

incluidas las exportaciones de carbón, las compras de armamento, de software y otras herramientas digitales para asegurar su conformidad con los principios de legalidad internacional. Promover el desarrollo de programas permanentes de cooperación técnica, humanitaria y cultural, incluyendo cátedras de memoria histórica, programas académicos conjuntos, actividades artísticas y proyectos con mujeres palestinas.

