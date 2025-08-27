Un sismo de más de 4 grados sacudió se registró en el Cauca

El evento tuvo como epicentro el municipio de Cajibío centro de la región con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros. Crédito: Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de 4.2 grados registrado en la madrugada en el departamento del Cauca.

El evento tuvo como epicentro el municipio de Cajibío centro de la región con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros.

De acuerdo con los organismos de socorro, después de un barrido en el 80% de los municipios caucanos no se han reportado afectaciones.

El sismo fue percibido con mayor intensidad en las localidades de Popayán, Caldono, Caloto, El Tambo, Morales, Piendamó, Rosas, Suárez, Timbío, Totoró y Santander de Quilichao.

El subteniente Francisco Arboleda, comandante de los Bomberos Voluntarios de Popayán, resaltó que afortunadamente el sismo fue corto, “activamos los protocolos de activación de máquinas en el cuartel, recibimos llamadas de la ciudadanía para reportar el temblor, pero no afectaciones”.

Además, en la ciudad blanca se activó la red de atención como medida preventiva, a pesar de no presentarse emergencias.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca, Wisner Cortes descartó que el evento sísmico tenga relación con la Cadena volcánica de los Coconucos.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma e invitaron a la comunidad a no difundir información falsa que pueda generar pánico.

Hasta ahora el parte oficial es de tranquilidad en todo el departamento.