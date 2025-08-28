Al Oído: vicepresidenta aceptó que su carro UNP lo usaron para transportar material de construcción

En la política nacional siempre hay noticias que se mueven rápido y que usted debe saber. Estas son las rapiditas de hoy:

El carro de la vicepresidenta, convertido en volqueta

Lo que comenzó como un rumor terminó confirmado: el vehículo oficial de seguridad de la vicepresidenta fue utilizado para transportar materiales de construcción hacia una obra privada en Cali.

Desde la propia Vicepresidencia reconocieron que hubo un uso indebido. El detalle no es menor. Se trata de recursos públicos y de un esquema de seguridad que no puede prestarse para favores personales.

El cumpleaños de Armando Benedetti en Palacio

El ministro Armando Benedetti está de cumpleaños, pero la fiesta se celebrará mañana en la Casa de Nariño. Y si algo ha caracterizado a este Gobierno es el gusto por las celebraciones.

En los pasillos ya se comenta: ‘ojalá el ministro no lleve a esas amigas a las que el presidente tanto teme’, porque, como dicen, ‘al tigre siempre hay que dejarle una puerta abierta’.

Petro y las vacaciones que nunca pidió

En el más reciente consejo de ministros el presidente Gustavo Petro no solo llamó la atención por la manera selectiva en que presentó cifras, sino porque afirmó que desde que llegó a la Casa de Nariño no ha pedido vacaciones. Sin embargo, las cuentas no cuadran: más de 86 cancelaciones de agenda por “asuntos privados”, viajes al exterior y múltiples retrasos dejan la duda. Presidente, ¿realmente necesita vacaciones? Como dicen en la Costa: el que quiera más, que le piquen caña.

Movidas en el Centro Democrático

Mientras tanto, en la oposición también hubo noticias. La senadora Paloma Valencia lanzó oficialmente su candidatura presidencial, despejando las dudas sobre su futuro político. Aunque algunos la proyectaban como cabeza de lista al Senado, fue clara: “mi prioridad es la campaña presidencial, ahí voy a estar concentrada”.

Otro rumor que se desmintió: la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, no entrará en política. De hecho, ya se fue del país y no hará parte de las listas al Congreso.