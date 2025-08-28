Imágenes de referencia de elecciones y de huelga. Fotos: Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Análisis: ¿Huelga en sector eléctrico colombiano podría suspender las elecciones de 2026?

El abogado laboralista Iván Quintero habló con La W acerca de la posible huelga de Sintraelecol, el sindicato más importante del sector eléctrico del país, que podría afectar el desarrollo del proceso electoral colombiano de 2026.

“Ellos (Sintraelecol) montan las convenciones colectivas que van firmando. Hay un número de 20 o 25 convenciones de empresas importantes del sector, todas con vencimiento en octubre de este año”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí: