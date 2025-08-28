La W RadioLa W Radio

Análisis: ¿Huelga en sector eléctrico colombiano podría suspender las elecciones de 2026?

Las fechas de la huelga coinciden con las del proceso electoral en Colombia, lo que podría afectar la transmisión de datos en las elecciones.

18:58

Imágenes de referencia de elecciones y de huelga. Fotos: Getty Images

El abogado laboralista Iván Quintero habló con La W acerca de la posible huelga de Sintraelecol, el sindicato más importante del sector eléctrico del país, que podría afectar el desarrollo del proceso electoral colombiano de 2026.

“Ellos (Sintraelecol) montan las convenciones colectivas que van firmando. Hay un número de 20 o 25 convenciones de empresas importantes del sector, todas con vencimiento en octubre de este año”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí:

