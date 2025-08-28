Contraloría: Gobierno no garantiza dinero para las decisiones de la JEP y bienes de Farc no alcanzan

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el Gobierno debe garantizar y prever los recursos necesarios para respaldar desde el punto de vista administrativo y financiero, la ejecución de las decisiones de la Justicia Especial para la Paz que contengan sentencias para reparar a las víctimas.

De acuerdo con el cálculo realizado por el ente de control, la cifra para que el Ministerio de Hacienda debe girar para este propósito es de medio billón de pesos, de los cuales solo se han girado 20.000 millones de pesos.

“¿Qué ha faltado? Una articulación entre las entidades principalmente del sistema de justicia transicional que son del Gobierno, es decir, el Ejecutivo y, por supuesto, ha faltado la asignación de los recursos que se han requerido para garantizar que estas decisiones efectivamente se implementen y sirvan para reparar a las víctimas”, advirtió, Jenny Lindo, contralora delegada para la Justicia.

Además, el ente de control fiscal advirtió que la baja monetización de los bienes entregados por las extintas Farc, para reparar a las víctimas, es bajo, por lo que la asignación de esos recursos son fundamentales para respaldar las decisiones que se estima serán emitidas en septiembre.

“Parte de este recurso, como la norma lo establece y los acuerdos de paz, precisamente los bienes de las extintas Farc son los que tienen que ir a reparar a las víctimas a restaurarlas y por ahora a diciembre de 2024, cuando terminó la auditoría de la Contraloría General tan solo se habían registrado 45.000 millones de pesos para eso”. Agregó la alta funcionaria.

Le puede interesar: Petro advierte que hay que intervenir el sistema de salud en el Chocó: “tenemos problemas”

Finalmente, advirtió la Contraloría que presupuestalmente no se encuentran los recursos para la financiación y sostenibilidad a mediano y largo plazo, para las decisiones que busquen reparar víctimas. Cabe señalar que ante la JEP hay registradas 9,200 víctimas individuales y 340 mil personas integradas en sujetos colectivos.