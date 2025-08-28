La historia de Tom Hart Dyke, el británico amante de las orquídeas colombianas.

Tom Hart Dyke es un británico que desde pequeño estuvo en un entorno natural y que terminó indirectamente enlazado con Colombia por una expedición para encontrar orquídeas.

En diálogo con W Fin de Semana, Dyke empezó comentando cómo fue que, en medio de una expedición, fue secuestrado en el año 2000: “Nunca debimos estar ahí, en la frontera de Colombia con Panamá, (pero) era el mejor lugar para ver las orquídeas (...) eso ocurrió en marzo y me secuestraron hasta diciembre de ese año, tengo suerte de estar vivo”, comentó.

¿Qué hacía en Colombia un ciudadano del Reino Unido?

“Amo las flores, tengo células verdes, no células rojas, yo estoy loco por las orquídeas, así sea peligroso, voy a buscarlas, no recomiendo la experiencia, la gente que nos capturó, me llevó a áreas remotas, pero vi plantas increíbles, fue el amor a las plantas lo que me llevó a ese sitio” dijo.

¿Cómo fue el momento en el que lo secuestraron?

“Nos pusieron de rodillas con las manos detrás de la cabeza y nos dijeron, ¿Ustedes de dónde son? Son de la CIA, ustedes son del equipo antidrogas, ¿Dónde están sus armas? ¿Dónde están sus cuchillos?

Y en un español muy británico dije “No señor, estamos buscando orquídeas.” Y no nos creyeron.”

¿Qué fue lo que escribió en su cuaderno y que denominó como el jardín mundial?

“La experiencia me cambió la vida. Realmente no pensé que eso iba a pasar, fue en junio del 2000, tres meses después de que me capturaron. En ese momento estaba con mi compañero Pablo y él inmediatamente empezó a rezar después de que dijeron que nos iban a matar. Entonces pusieron unas plantas de banano y empecé a abrir el diario, después de eso me apuntaron con un fusil M16. Empecé a escribir sobre el Jardín Mundial cuando estaba en Kent, Reino Unido y sobre las plantas de este país y me inspiró inmediatamente en esa situación de estando en cautiverio”

¿Cómo fue su proceso de liberación?

“Esto fue el 10 de diciembre del año 2000. Nos dijeron: Se pueden ir y si ustedes no se van, los matamos. Nos dieron todo. Los pasaportes, los cheques, las cámaras, las tarjetas de crédito, todo y nos dijeron, piérdanse, no aparezcan, no vuelvan.”

Reviva la entrevista completa a continuación:

Play/Pause La historia de Tom Hart Dyke, el británico amante de las orquídeas colombianas. 26:33 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: