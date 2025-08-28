La palabra genocidio, cuando se repite mucho, cala en la gente: Dr. Furman sobre la guerra en Gaza

Imagen de referencia de banderas de Israel y Palestina. Foto: Getty Images / LumineImages

Desde el inicio del conflicto más reciente en Medio Oriente, La W ha entrevistado a diferentes personalidades y expertos para conocer todos los puntos de vista de la guerra entre Israel y Hamás.

A propósito, el Dr. Jaime Furman, médico patólogo, colombiano, judío y oyente de La W, envió un sentido mensaje reconociendo el cubrimiento de este medio, dando voz a las dos partes involucradas en el conflicto.

En su carta, Furman comentó que no le parece injusta las críticas al gobierno israelí en el conflicto, pero aseguró que algunas personas hablan sin el contexto histórico que envuelve a esa guerra.

“Nadie va a negar que hay niños y civiles que están sufriendo. Nosotros no simpatizamos el ver muertos o ver niños hambrientos”, afirmó en diálogo con La W.

“La historia de los judíos es larga, inicia desde tiempos bíblicos y, por muchas razones, salieron de allí para refugiarse en diferentes países del mundo hasta que se refundó el Estado de Israel”, sostuvo.

Furman también comentó que Israel es una “democracia vibrante”, con problemas como todas y en la que no todo el mundo está de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, expresó que con la palabra “genocidio” se está estigmatizando a toda la comunidad judía, tanto a los que apoyan a Netanyahu como los que no.

“La palabra genocidio, cuando se repite mucho, cala en la gente y nos comienzan a ver como asesinos. Nos comparan con los nazis”, señaló.

Asimismo, reiteró su deseo para que el conflicto en Gaza termine, aunque manifestó que Hamás debe dejar las armas y liberar a los secuestrados.

Reviva la entrevista completa aquí:

