“Más de 400 uniformados han llegado al Guaviare para reforzar seguridad”: Comandante de CATAM

El brigadier general Víctor Celis Herrera, comandante de CATAM, se refirió en La W al secuestro de 24 militares en Guaviare.

Brigadier general Víctor Celis Herrera | Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

El brigadier general Víctor Celis Herrera, comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), habló con La W sobre el despliegue militar en la zona del Guaviare.

El comandante dijo que desde el secuestro de 34 militares, se han transportado aproximadamente 400 hombres a la zona para reforzar la seguridad de los uniformados del Ejército y de la población.

Fuerzas especiales llegaron a Guaviare con el objetivo de adelantar labores de inteligencia y de operaciones militares.

¿Qué está pasando en el Guaviare?

El ministro de defensa, Pedro Sánchez, denunció el secuestro de 34 soldados en El Retorno, Guaviare.

“Este secuestro se da por parte de personas vestidas de civil quienes, además de atentar contra la libertad de nuestros hombres y sus derechos humanos, están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales de alias ‘Mordisco’, responsables de reclutamiento forzado, extorsión y homicidios en esa región del país.”, dijo.

Supuestamente, algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde las Fuerzas Militares adelantaron una ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, quien también fue abatido.

