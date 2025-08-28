Oxy no perforará Komodo-1 en 2026: Mónica de Greiff

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Oxy ya no perforará con Ecopetrol el pozo Komodo-1: Mónica de Greiff

Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, confirmó en diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W que Occidental Petroleum Corporation (Oxy) ya no perforará con la estatal el pozo Komodo-1, un proyecto petrolero y de gas en aguas profundas del mar Caribe colombiano.

Es preciso recordar que Komodo-1 se encuentra en una zona de alta complejidad técnica y ambiental. Incluso, enfrentó una suspensión en octubre de 2024 por parte del Ministerio de Ambiente por falta de permisos, pero en diciembre de ese mismo año la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó una nueva licencia.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa a Mónica de Greiff en La W:

Play/Pause Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, en La W 23:11 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar W Radio en vivo: