Presidenta de junta directiva de Ecopetrol confirma que Oxy no perforará Komodo-1 en 2026

Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, conversó con La W sobre el futuro de la exploración de hidrocarburos en el país.

Pozo Komodo-1 (Naturgas) / Mónica de Greiff (Colprensa)

Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, confirmó en diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W que Occidental Petroleum Corporation (Oxy) no perforará el pozo Komodo-1 en el año 2026, un proyecto petrolero y de gas en aguas profundas del mar Caribe colombiano.

Es preciso recordar que Komodo-1 se encuentra en una zona de alta complejidad técnica y ambiental. Incluso, enfrentó una suspensión en octubre de 2024 por parte del Ministerio de Ambiente por falta de permisos, pero en diciembre de ese mismo año la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó una nueva licencia.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa a Mónica de Greiff en La W:

Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, en La W

23:11

