“Se hizo lo que se pudo para salvar vidas”: padre de niña sobreviviente a tiroteo en Minneapolis

En diálogo con La W, Vincent Francoual, padre una niña de 11 años que sobrevivió al tiroteo en la escuela católica Annunciation en Minneapolis, Estados Unidos, relató el trauma que vive su hija tras la tragedia.

La niña, quien cursa sexto grado, se encontraba en la iglesia participando en la misa cuando comenzaron los disparos. Según su padre, la niña quedó en estado de pánico total.

Francoual relató que este episodio ha sido duro de transitar para ellos: “Lo estamos asumiendo una hora a la vez, porque ha traído muchos altibajos. Ayer (el día del tiroteo) ella estaba muy traumatizada (…) nos reunimos con otras familias que también resultaron afectadas y se vio, por momentos, jugando con los otros niños. Creo que será una travesía bastante difícil".

El hombre, quien vive con su familia a tres cuadras del colegio, aseguró que trataron de no entrar en pánico tras recibir la noticia del tiroteo.

“Caminamos hasta la escuela y vimos a nuestra hija llorando, lo cual es un momento bastante duro para nosotros como padres. También es difícil ver a otros padres que perdieron a sus niños, así que es un episodio de mucha tensión y doloroso como comunidad”, contó.

En cuanto a la respuesta de las autoridades a la emergencia, Francoual reconoció que tanto la Policía como el colegio y el FBI hicieron un buen trabajo ante la contingencia: “Todos actuaron con prontitud”, relató, asegurando que esto impidió que la situación se agravara más.

Sobre el tirador, el padre de familia advirtió: “Este es un acto de una persona enferma dentro de esta cultura que existe en Estados Unidos de adquirir un arma con facilidad, entonces todo el mundo hizo lo que pudo para salvar las vidas”.

Finalmente, aseguró que fue una suerte que el colegio bloqueara la entrada a la iglesia, pues si esta persona hubiese entrado habría sido mucho peor: “Se hizo todo lo posible, se tomaron las medidas y, lamentablemente, los niños también están entrenados para poder responder a esto”.

Escuche esta entrevista en La W:

