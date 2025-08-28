Economía

¿Se prepara huelga de trabajadores del sector eléctrico de Colombia para 2026? Responde Sintraelecol

Wilson López, de Sintraelecol, se refirió en La W a la huelga cuyas fechas presuntamente coincidirían con las de las elecciones de 2026 en Colombia, lo que podría afectar la transmisión de datos.

¿Se prepara huelga de trabajadores del sector eléctrico de Colombia para 2026? Responde Sintraelecol

¿Se prepara huelga de trabajadores del sector eléctrico de Colombia para 2026? Responde Sintraelecol

15:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia de protestas en Colombia. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad