¿Se prepara huelga de trabajadores del sector eléctrico de Colombia para 2026? Responde Sintraelecol
Wilson López, de Sintraelecol, se refirió en La W a la huelga cuyas fechas presuntamente coincidirían con las de las elecciones de 2026 en Colombia, lo que podría afectar la transmisión de datos.
15:09
Imagen de referencia de protestas en Colombia. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images