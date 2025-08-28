“Trump no tiene los votos para empezar otra guerra extranjera”: Feeley por operación en Venezuela
John Feeley, subsecretario adjunto principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, habló en La W sobre la petición del concejal José Jaime Uscátegui a Estados Unidos de investigar al Gobierno Petro por su pregunto apoyo al régimen de Maduro.
Donald Trump y bandera de Venezuela | Foto: GettyImages
