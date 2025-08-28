La W RadioLa W Radio

“Una empresa sólida y técnicamente manejada”: Mónica de Greiff sobre finanzas de Ecopetrol

Mónica de Greiff aseguró que el valor del barril de petróleo y el precio del dólar tienen un impacto directo en las finanzas de la compañía.

Ecopetrol.

La presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, conversó con La W, entre otras cosas, sobre las finanzas de la estatal. Reconoció que, como cualquier compañía, a veces hay momentos malos.

¿Cómo están los números de Ecopetrol?

Veo una compañía muy sólida que, como todos los negocios, tiene momentos en donde las circunstancias externas o internas pueden empeorar”, afirmó.

Mencionó que el valor del barril de petróleo y el precio del dólar tienen un impacto directo en las finanzas de la compañía.

La empresa es sólida, técnicamente manejada y con una estrategia”, insistió.

