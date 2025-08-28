El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vamos por buen camino: secretario de Gobierno de Bogotá sobre relación con el Concejo

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero salió en defensa de la Administración Distrital, tras los señalamientos que han hecho desde el Concejo y lo que ha llevado a que varios partidos piensen en la independencia. El funcionario que las diferentes posiciones hacen parte del ejercicio democrático.

“Nosotros tenemos una comunicación activa con el Concejo. En el marco del debate democrático pueden existir estas situaciones en que las relaciones se enfrían, pero vamos por buen camino. Lo más importante es una relación respetuosa y hay caminos y salidas y estoy seguro de que lo vamos a lograr”, dijo Quintero.

Quintero agregó que, por el momento, solo los integrantes del Partido ‘En Marcha’ se han declarado en independencia y el acta está en firme.

“La declaración que hemos recibido es la de ‘En Marcha’ y todavía no tenemos una formalización del partido Liberal ni del partido Alianza Verde. Estamos en medio del debate democrático, la discusión está abierta”, concluyó.

