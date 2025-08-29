Daniel Coronell recibirá Gran Premio a la Libertad de Prensa 2025 otorgado por la SIP
El premio Libertad de prensa es la más alta distinción que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa.
02:47
Daniel Coronell, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mario Alzate
El periodista Daniel Coronell, presidente de Univisión Noticias, será galardonado con el premio Libertad de prensa otorgado por Sociedad Interamericana de Prensa 2025, la más alta distinción que entrega la SIP.
Según mencionó Julio Sánchez Cristo, director de La W, el comité ejecutivo de la SIP “destacó su extraordinaria trayectoria periodística, liderazgo en la televisión hispana, así como su firme compromiso y valentía en la defensa de libertad de prensa y expresión en toda la región”.
El galardón será entregado en el marco de la asamblea número 81 del 16 al 19 de octubre en Punta Cana.
La Sociedad detalla que “desde 1954 la organización otorga este premio a periodistas, medios y organizaciones del continente que se han destacado por su férrea defensa y promoción de la libertad de prensa o de expresión”.
Juan Lorenzo Holman, nicaraguense; Gineth Bedoya, colombiana; Magdalena Ruiz, argentina; y Roberto Cox, norteamericano, han sido algunos periodistas que han recibido este premio.