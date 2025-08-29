Internacional

“Ejército de Israel está apuntando contra los periodistas en Gaza”: Reporteros Sin Fronteras

Martin Roux, director del Buró de Crisis de Reporteros Sin Fronteras, habló en La W sobre la movilización mediática internacional para denunciar los ataques a periodistas en Gaza y exigir el acceso a la prensa internacional.

Periodista en Gaza. Foto: AFP / Getty Images

