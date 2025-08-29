La W RadioLa W Radio

El millonario préstamo que vincula a altos funcionarios de la Gobernación del Atlántico

Los recursos se habrían utilizado para la campaña del actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Pedro Lemus, Eduardo Verano y Anatolio Santos. Foto: Tomadas de la Gobernación del Atlántico

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista aquí:

