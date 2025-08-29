Es más gente la que entiende que es comedia: ‘Jhovanoty’ por su show de imitación de políticos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es más la gente que entiende que es comedia” dijo humorista Jhovanoty sobre su show de imitación

El humorista Jhovany Ramírez, conocido como ‘Jhovanoty’, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su función de imitación llamada ‘Puro Show’, en dónde el personaje principal es el presidente Gustavo Petro.

La imitación del presidente, según el humorista, lleva varios años dentro de su repertorio; sin embargo, el auge comenzó desde la pasada campaña presidencial en el año 2022.

Otra de sus imitaciones más reconocida y querida es la del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que ya no hace tanto, pues según Jhovanoty, “la imitación muere si el personaje en el que está inspirado también lo hace”, pero al ser uno de los más solicitados por el público, trata de que este tenga apariciones en sus shows.

Actualmente, con las elecciones del próximo año 2026, reconoce que ya ha tenido varios candidatos fichados para empezar con nuevas imitaciones.

El humorista comentó: “Me comprometo a hacer 10 imitaciones apenas”, dijo refiriéndose a la gran cantidad de precandidatos que hay hasta el momento, “hay más candidatos que personas que voten por ellos”.

Sátira política

“Es más la gente que entiende que es comedia”, dijo el comediante refiriéndose a los posibles seguidores más aficionados que van a sus shows.

Comentó que lo que él quiere es reunir a las personas durante dos horas para reír, “todos se ríen de la misma manera sin importar sus alineaciones políticas”.

Y enfatiza que él solo se dedica a su trabajo, que es hacer reír a las personas, no existen motivos como apoyar campañas detrás de esto.

Escuche la entrevista completa:

