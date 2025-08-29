La W RadioLa W Radio

Actualidad

No hay verdadera libertad y autonomía de la población: defensora alerta por situación en Guaviare

Iris Marín, defensora del Pueblo, habló en La W y se refirió a los 33 militares que fueron secuestrados y recientemente liberados en el municipio de El Retorno, en el Guaviare.

No hay verdadera libertad y autonomía de la población: defensora alerta por situación en Guaviare

No hay verdadera libertad y autonomía de la población: defensora alerta por situación en Guaviare

16:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Iris Marín. Foto: Coprensa.

Este viernes, 29 de agosto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la liberación de los 33 militares en el municipio de El Retorno, en el Guaviare.

Le puede interesar

Marín, en su intervención, alertó la instrumentalización de la población del departamento debido a la presión de disidencias Farc en la región.

Escuche la entrevista completa a continuación:

No hay verdadera libertad y autonomía de la población: defensora alerta por situación en Guaviare

16:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad