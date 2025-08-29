El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No hay verdadera libertad y autonomía de la población: defensora alerta por situación en Guaviare

Este viernes, 29 de agosto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la liberación de los 33 militares en el municipio de El Retorno, en el Guaviare.

Marín, en su intervención, alertó la instrumentalización de la población del departamento debido a la presión de disidencias Farc en la región.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche W Radio en vivo: