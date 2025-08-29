No hay verdadera libertad y autonomía de la población: defensora alerta por situación en Guaviare
Iris Marín, defensora del Pueblo, habló en La W y se refirió a los 33 militares que fueron secuestrados y recientemente liberados en el municipio de El Retorno, en el Guaviare.
Iris Marín. Foto: Coprensa.
Este viernes, 29 de agosto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la liberación de los 33 militares en el municipio de El Retorno, en el Guaviare.
Marín, en su intervención, alertó la instrumentalización de la población del departamento debido a la presión de disidencias Farc en la región.
