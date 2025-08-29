El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nuestra intención no es censurar actores: V4P sobre peticiones a Festival de Cine de Venecia

Este viernes, 29 de agosto, Alessandro Fantini, portavoz del movimiento Venecia por Palestina (V4P), habló sobre una reciente solicitud que hizo esa colectividad al Festival de Cine de Venecia, en donde pidieron que allí se critique oficialmente el “genocidio” que perpetra Israel en Gaza.

Así mismo, pidieron en otra carta que se retirara la invitación a do celebridades, Gal Gadot y Gerard Butler, por su favorabilidad hacia las políticas del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Fantini inició explicando la protesta que adelantarán en el festival con respecto a la situación que se vive en Medio Oriente. “La manifestación será el 30 de agosto y está organizada por varios centros sociales de Italia, es para defender la posición y denunciar la masacre en Gaza y servir de alta voz para denunciar lo que allí ocurre”.

Por otro lado, hizo mención a la solicitud que hizo el movimiento de retirar la invitación a actores como Gal Gadot y Gerard Butler.

“La intención no es censurar a los artistas o a los actores, pero no entendemos cómo el festival puede dar voz a dos personas que apoyan las políticas del Gobierno de Netanyahu”, contó.

Y agregó: “El objetivo final era obtener una toma de posición del festival y hemos acogido con mucha satisfacción las palabras de su director, que calificó como una barbarie lo que está pasando en Gaza”.

Le puede interesar: Pedro Sánchez rechazó adelantar elecciones y desafía a la oposición a una moción de censura

Sin embargo, resaltó que eso no significa que el movimiento no siga con su protesta. “Las palabras del director no terminarán la masacre en Gaza”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Nuestra intención no es censurar actores: V4P sobre peticiones a Festival de Cine de Venecia 10:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: