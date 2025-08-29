Que el Estado someta a violentos al poder de la Constitución: Cristhian Mancera anuncia candidatura

Cristhian Mancera Mejía, presidente del Concejo del Distrito 11 de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo sobre su candidatura presidencial, en donde explicó temas que buscaría mejorar en Colombia.

Mancera inició explicando que “hay que voltear la página”. Esto, porque, según dijo, “durante muchos años hemos venido siendo liderados por diferentes sectores del país en donde hemos llegado a un punto de una polarización y a un nivel de odio de diferentes sectores en donde la ciudadanía, el colombiano normal, el colombiano trabajador, finalmente nunca tiene la posibilidad de escuchar candidatos que hablen de propuestas que le pongan o le den solución a los problemas que realmente los agobian”, comentó.

Así, dijo que dentro de su perspectiva de Gobierno y “como colombiano en el exterior, sueño con ese país en donde tengamos una fortaleza como Estado, de que le podamos brindar garantías a nuestra ciudadanía de poder quedarse en su país, crear empresas, generar desarrollo, pero sobre todo que puedan tener la seguridad de que el Estado los va a respaldar”.

Atacar la violencia en Colombia, uno de sus pilares

Mancera destacó como lo más importante de su visión atacar la violencia que hay en el país.

“Lo más importante es que no tengamos un Estado que capitule ante los violentos y que sea el Estado el que someta a los violentos a ese poder absoluto de la Constitución ”, subrayó.

Su candidatura irá por firmas

Mancera reveló que no buscará un aval del Partido Liberal, colectividad de la que hizo parte anteriormente, sino que lo hará por firmas.

“ Pienso que hay que buscar el apoyo de la ciudadanía, por eso la oportunidad que nos brindan hoy de hablarle al país es importante porque creo que representamos esa alternativa", dijo.

Y complementó: “No creo que el Partido Liberal le vaya a dar un aval a Christian Mancera. No creo que el expresidente Gaviria esté interesado en eso. Pienso que sería el camino correcto porque creo que representamos una renovación de pensamiento y de liderazgo y de visión de país, pero no creo que tengamos cabida en el partido, desafortunadamente, y hay que buscar las firmas y hay que buscar el apoyo a la ciudadanía".

Le puede interesar: Clara López pide guiño del presidente Petro a su precandidatura para las elecciones de 2026

“Vamos a empezar a recorrer el país, vamos a empezar a hablar con la ciudadanía, vamos a estar muy pronto en el país, a recorrer las regiones”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Que el Estado someta a violentos al poder de la Constitución: Cristhian Mancera anuncia candidatura 15:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: