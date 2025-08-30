Fiscalía confirmó que el cuerpo hallado en Río Frío corresponde a Valeria Afanador

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el cuerpo hallado en Río Frío, en el sector conocido como Fagua, Cundinamarca, corresponde al de Valeria Afanador, la menor de 10 años que estuvo desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá.

Según se conoció, el dictamen forense estableció la identidad del cuerpo encontrado en las últimas horas.

Igualmente, la investigación de la Fiscalía continúa para determinar si alguien participó en la muerte de la niña.

“La Fiscalía continúa las acciones investigativas para establecer la verdad y posibles responsables de los hechos, mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza los análisis científicos que acrediten las causas de la muerte de la niña”, detalló la entidad.