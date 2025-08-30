“Habrá qué investigar para saber lo que pasó”: Directora del ICBF en caso de Valeria Afanador

Bucaramanga

Tras conocerse la noticia de que se encontró el cuerpo sin vida de la menor Valeria Afanador, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres desde Bucaramanga se solidarizó con la familia de la niña, pidió justicia y que se sepa lo que realmente pasó.

“Hay que reclamar justicia, saber qué pasó y pues por supuesto paz para sus familiares y pues con todo el dolor profundo con que recibimos esa noticia”, dijo la directora Cáceres.

Dijo la directora que desde el ICBF hacen acompañamiento a la familia de la menor tras este momento difícil, “tenemos acompañamiento psicosocial a sus primas, a sus hermanitos y pues ofrecemos todo lo que la familia necesita en términos de acompañamiento psicosocial”.

Agregó que tras la información entregada por el gobernador de Cundinamarca se confirmó la primera hipótesis que se tenía en este caso que la puso muy sensible pues ella también tiene una hija con síndrome de down.