Asistencia es limitada en Afganistán, ayuda depende de organizaciones: director ARCS tras terremoto

Juma Khan Nael, director de comunicación e información de la Afghan Red Crescent Society (ARCS) en Kabul, conversó con La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar un reporte luego del fuerte terremoto de magnitud 6.0 en Afganistán, que deja miles de heridos y más de 800 muertos.

Según comentó, el lugar más afectado por el movimiento telúrico es una zona montañosa en la que el acceso de ayuda es difícil.

“Al lugar de la emergencia no pudimos acceder por bloqueos en carreteras. El equipo tuvo que llegar en helicóptero para brindar ayudas a la población”, indicó.

Nael señaló que, debido a las sanaciones de varios países contra Afganistán, la asistencia médica y la ayuda es limitada.

“La ayuda que recibe la gente depende de organizaciones que trabajan en el sector de la salud”, contó. Además, mencionó que la asistencia para la comunidad puede tomar bastante tiempo, tomando como base anteriores tragedias.

“Estamos tratando de retirar a la mayor cantidad de personas en zonas de riesgo. La recomendación es que se trasladen a áreas seguras, sin riesgo de réplicas”, afirmó.

