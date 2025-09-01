El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Boicot Académico y Cultural va en contra de la complicidad con Israel: Eyal Sivan, director de cine

Eyal Sivan, director de cine, productor y escritor israelí, habló con La W a propósito de la protesta propalestina en el Festival de Venecia y en la que se pide que se paren lo que denominan “genocidio” en Gaza.

Para Sivan, el apoyo y la solidaridad con Palestina no solo se ve reflejado en el Festival de Venecia, sino en otros ámbitos, calificando como “maravillosa” la postura del gobierno colombiano y las presiones de algunos países sobre las acciones de Israel sobre Hamás y el pueblo palestino.

¿Qué pretenden hacer con el Boicot Académico y Cultural de Israel?

Aclaró que el boicot no es censura, puesto que hay una gran diferencia entre ambas: “Las instituciones de poder son las que censuran y se inició como una herramienta de poder para evitar críticas”.

De otro lado, mencionó que el boicot no busca censurar el contenido de las producciones israelíes, sino que va en contra de la complicidad con Israel. “Es un intento para no normalizar la presencia de Israel en estos eventos”.

¿Se está generando antisemitismo en el mundo, como denuncia Netanyahu?

Aseguró que usar el antisemitismo para vetar las críticas es lo más “pervertido” que ha visto por parte del gobierno israelí. Por eso, aclaró nuevamente que el boicot, no consiste en discriminar a la persona por su identidad.

“El antisionismo es diferente porque es una posición política, mientras que el antisemitismo es racista”, insistió.

Asimismo, Sivan afirmó que cuando se utiliza el argumento de poner al “oprimido y al opresor en la misma línea”, beneficia, en este caso, a Israel.

