Marcela Sarmiento y su libro, 'El Ruido de la ausencia, la calma del amor'. Fotos: X @marcelaSar / Editorial Planeta

El duelo inicia con el amor que deja quien se va: Marcela Sarmiento dio detalles de su nuevo libro

En diálogo con La W, la periodista Marcela Sarmiento reveló detalles de su libro ‘El ruido de la ausencia, la calma del amor’, una obra en la que cuenta los difíciles momentos que vivió con la pérdida de su pareja, Alejandro Nieto.

“Uno cree que el duelo comienza con la muerte, pero realmente inicia con el amor que deja quien se va. Cuando uno ama verdaderamente, esa persona que uno quiere nunca se va. El amor siempre está presente cuando uno lo vive de una manera real y verdadera, pasa con la pareja, con la familia”, dijo.

“Cuando uno ama, la gente nunca se va, siempre está ahí. El amor es el que hace sobrellevar esos momentos”, añadió.

Aunque reconoció que Alejandro Nieto tuvo papel importante en su libro, aclaró que la historia es sobre ella e incluso está dedicado a sus hijas, Paulina y Florencia.

“Este amor que enseña, sana y fortalece, es el momento que tengan el protagonismo que deben. Este libro no es exclusivamente sobre Alejandro, es sobre mí y mi historia. Lo incluye a él, que, claro, me dejó dos hijas maravillosas”, indicó.

De otro lado, hizo una reflexión sobre el “shock” que se tiene cuando se pierde a un ser querido con el que se tiene una relación especial.

“La vida cambia de una manera tan repentina, tanto para bien como para mal. Puede pasar el shock para mal como lo fue perder a esa persona que era mi refugio. Cuando se fue, es como si te quedas sin nada. Luego entras en un capítulo en el que tiene que salvarte, cuando uno llega a la intimidad de la casa, de la cama, ahí es donde uno empieza a darse cuenta del vacío tan profundo”, sostuvo.

¿Cómo hace que sus hijas no olviden a Alejandro, su padre?

Comentó que no podría dejar que la figura de Alejandro se desvaneciera con el tiempo, pues para ella era importante que su figura, como un gran padre, siempre estuviera presente para sus hijas.

Reviva la entrevista completa aquí: