Estudiante de Stanford denunció supuesto intento de reclutamiento de China vinculado a “espionaje”

Elsa Johnson, estudiante de Relaciones Internacionales y Asuntos de Asia Oriental en la Universidad de Stanford, reportó al FBI que había sido contactada de forma sospechosa por un hombre llamado “Charles”, quien intentó reclutarla con insistencia para viajar a China con todos los gastos pagos.

Para conocer el caso, Johnson pasó por los micrófonos de La W, donde explicó los detalles de los hechos, pues denunció que buscaban reclutarla como espía.

“Él me habló como cualquier otro estudiante de Stanford, creí que era una conversación cualquiera para ser amigos, hasta que ofreció pagarme un viaje a China y la interacción se empezó a basar solo en eso, en convencerme. Me decía que me haría rica y famosa si viajaba, que si viajaba a China podría tener riquezas”, relató.

¿Por qué el perfil de Elsa Johnson era el que estaban buscando?

Según explicó, es una joven que toda su vida ha estado relacionada con el continente asiático.

“Estudio mandarín desde los cinco años, es mi segunda lengua, he investigado mucho sobre China, estuve involucrada en centros de pensamiento en temas de relaciones internacionales con Asia, creo que tengo un perfil atractivo para ellos. Los estadounidenses que hablan mandarín y conocen de China pueden ser más requeridos”, contó.

No obstante, mencionó que, pese a la insistencia para viajar, nunca le daban claridad sobre el trabajo que ejercería allí.

“Me dijo que si iba a China y abría un canal de YouTube me haría famosa en segundos, ya que a los chinos les interesa un estadounidense hable mandarín (…) No sé exactamente que trabajo tenían planeado, tal vez influía el hecho de estudiar en Stanford, querían conectar con la academia y realizar investigaciones a través de mí”, cerró.

Escuche la entrevista en La W:

