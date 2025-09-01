“No veo una acción frente a la evasión tributaria”: Exministro José Antonio Ocampo al Gobierno
El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en La W que el Gobierno no puede proponer una reforma tributaria sin proponer un recorte del gasto.
“No veo una acción frente a la evasión tributaria”: Exministro José Antonio Ocampo al Gobierno
07:05
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
José Antonio Ocampo | Foto: Colprensa
Frente a la radiación de la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno pretende recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación del 2026, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró en La W que no ve un ambiente político para su discusión y aprobación.
“Políticamente, no le veo viabilidad alguna a una reforma tributaria, no tiene ningún sentido proponer una reforma sin proponer al mismo tiempo un recorte en el gasto”, expresó.
- Lea también: Reforma tributaria: Gobierno radicará el proyecto para recaudar impuestos el 1° de septiembre
Además, enfatizó que el Gobierno debe atacar la evasión tributaria, lo que le permitiría al país una fuente de ingresos.
“Un tema que veo y en el cual no ha habido acciones necesarias es la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. La reforma tributaria de 2022 incluyó varias reglas adicionales y varias sanciones adicionales, pero no veo que realmente haya una acción frente a esa materia, por lo que uno ve de las acciones de la Dian”, agregó.
Frente a la recomendación realizada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal de hacer un ajuste de 45 billones de pesos en el presupuesto del próximo año, dijo que el país debe intentar, por lo menos, hacer una parte de ese recorte.
Escuche la entrevista completa en La W:
“No veo una acción frente a la evasión tributaria”: Exministro José Antonio Ocampo al Gobierno
07:05
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles