Sigue la búsqueda del grumete Julián Fernando Condia tras caer del buque ‘Gloria’ al río Magdalena

El contraalmirante Javier Hernando Rubio, director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la caída del grumete Julián Fernando Condia al río Magdalena, lo que suspendió la salida del buque ‘Gloria’ del puerto.

Comentó que desde que se produjo la caída del grumete, se activaron los operativos de búsqueda y rescate.

“En este momento tenemos más de 806 tripulantes de la Armada, del Ejército y de la FAC, comunidades rivereñas, Alcaldía”, afirmó.

¿Quién es el grumete Julián Fernando Condia?

El director de la Escuela Naval destacó el rol que ha desempeñado el grumete Julián Condia en su segundo año en la institución.

“En su trayectoria demostró disciplina, virtudes personales y profesionales. En el buque se desempeñó de una manera ejemplar y se nombró como segundo mejor grumete de embarque”, dijo.

¿Cuáles fueron las causas de la caída del grumete al río Magdalena?

“Se encontraba en desarrollo el alistamiento del buque para ingresar al Puerto de Barranquilla. Él estaba haciendo el entrenamiento como uno de los grumetes seleccionados, perdió el control y cayó al agua”, contó.

Finalmente, señaló que, por compromisos nacionales e internacionales, el buque ‘Gloria’ zarpará este lunes, 1 de septiembre y deberá atracar en el Muelle de Cartagena.

