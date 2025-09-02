Procuraduría deja en firme fallo que inhabilita por 10 años al excanciller Álvaro Leyva

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, anunció en primicia que la Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción e inhabilidad por 10 años en contra del excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en la licitación de los pasaportes.

El despacho del procurador Gregorio Eljach confirmó el fallo al concluir que el exministro vulneró el orden legal y las reglas de la contratación al declarar desierta la licitación para la prestación del servicio, a la cual se presentó en su momento Thomas Greg & Sons.

En criterio del ente de control, las razones para no adjudicar la prórroga, basadas en que sólo había un único proponente (Thomas Greg & Sons), no resultan válidas, debido a que, a pesar de ello, la empresa sí cumplía los requisitos por lo cual no habría razón alguna para negar la adjudicación.

“La decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”, indicó el Ministerio Público.

Según el ente de control el excanciller Álvaro Leyva desconoció con su actuación “los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que calificó su falta disciplinaria de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo”, se lee.

El fallo de segunda instancia deja en firme la inhabilidad por los próximos 10 años en contra de Álvaro Leyva, puesto que la determinación no admite recurso alguno.

