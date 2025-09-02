Carlos Vives, Goyo y Arthur Hanlon estarán en el Show de Jimmy Fallon: así será su presentación
Los tres artistas interpretarán la canción ‘GoodBye’, de Hanlon.
Carlos Vives, Goyo y Arthur Hanlon estarán en el Show de Jimmy Fallon: así será su presentación
11:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Arthur Hanlon, Carlos Vives y Goyo. Fotos: (Photo by Jason Koerner/Getty Images) / (Photo by John Parra/Getty Images)
Los aristas Carlos Vives y Goyo representarán este martes, 2 de septiembre, a Colombia en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ ante millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo.
“Vamos a cantar una canción que se llama ‘GoodBye’ que escribimos a tres manos con Goyo y Arthur (Hanlon)”, contó Carlos Vives.
Lea también:
Goyo se mostró emocionada por abrir puertas para Colombia con una presentación que se verá en todo el planeta.
- Le puede interesar:“He grabado más de 2600 canciones y esta es la más importante”: leyenda del rock & roll, Pat Boone
En ‘GoodBye’, los artistas combinarán sus esencias musicales para brindar un espectáculo sin igual y dejar en alto la bandera colombiana.
Carlos Vives, Goyo y Arthur Hanlon estarán en el Show de Jimmy Fallon: así será su presentación
11:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles