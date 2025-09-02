El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Vives, Goyo y Arthur Hanlon estarán en el Show de Jimmy Fallon: así será su presentación

Los aristas Carlos Vives y Goyo representarán este martes, 2 de septiembre, a Colombia en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ ante millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo.

“Vamos a cantar una canción que se llama ‘GoodBye’ que escribimos a tres manos con Goyo y Arthur (Hanlon)”, contó Carlos Vives.

Goyo se mostró emocionada por abrir puertas para Colombia con una presentación que se verá en todo el planeta.

En ‘GoodBye’, los artistas combinarán sus esencias musicales para brindar un espectáculo sin igual y dejar en alto la bandera colombiana.