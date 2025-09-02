El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso Álvaro Uribe: ambiente estaría 2-1 a favor de confirmar fallo que dejó libre al expresidente

La W conoció que, en medio del estudio de la tutela que dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la votación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actualmente está 2 – 1 a favor de mantener la libertad del exmandatario dentro del juicio que lo encontró culpable en primera instancia por los delitos de manipulación a testigos y fraude procesal.

Cabe recordar que esta sala es la encargada de decidir en menos de 20 días si confirma, modifica o revoca el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que impugnó la detención domiciliaria del expresidente.

Lea también: Corte Suprema asegura total imparcialidad al resolver tutela que dejó libre al expresidente Uribe

Esta decisión, que permitió la libertad inmediata del expresidente Uribe, está siendo revisada en segunda instancia tras la impugnación presentada por las víctimas del proceso.

Le puede interesar: Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso por presunta manipulación de testigos

Este caso se encuentra en manos de una sala compuesta por tres magistrados:

Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala Penal. Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema. Diego Eugenio Corredor Beltrán, que será el magistrado ponente encargado de proyectar la decisión que será discutida en el pleno de la Sala.

Escuche W Radio en vivo: