Caso UNGRD: Corte Suprema citó a Olmedo López a declarar contra el senador Carlos Trujillo

W Radio Investiga conoció en primicia el documento con el que la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Olmedo de Jesús López en el caso que involucra al senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La citación fue emitida por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción, para el próximo lunes 8 de septiembre a las 8:30 de la mañana, de forma presencial.

¿López hablará en contra de Trujillo? Hasta ahora, no ha dicho ni una sola palabra.

¿Cuál es la relación entre Carlos Trujillo y Olmedo López?

Recordemos que el senador Carlos Andrés Trujillo fue quien le abrió las puertas a Olmedo López en su segundo cargo público: fue en 2012, cuando lo nombró secretario de Ambiente de Itagüí, siendo Trujillo alcalde de ese municipio con el Polo Democrático.

Sin embargo, su relación viene de tiempo atrás. Coincidieron en la Universidad Latinoamericana de Antioquia, cuando López estudiaba Contaduría y Trujillo Economía. Desde entonces, el hoy senador habría identificado las habilidades políticas de López.

Así, sin mayor experiencia, López terminó dirigiendo la UNGRD, una entidad con “cheque en blanco” para el manejo de recursos públicos.

La reunión clave entre Trujillo y López

Ahora bien, hay una reunión clave que podría estar relacionada con esta citación de la Corte Suprema.

Fue el 20 de febrero de 2024, a las 5:00 de la tarde. Ocurrió ocho días antes de que Olmedo López presentara su renuncia como director de la UNGRD y apenas cinco días después de la denuncia de La W sobre los carrotanques.

Ese día, Sneyder Pinilla citó en la oficina de la UNGRD en Bogotá a las fichas fuertes de Trujillo en La Guajira. Se trató de:

Bonifacio Henríquez, exalcalde de Uribia y miembro del Partido Conservador

Jaime Luis Buitrago, actual alcalde de Uribia y también conservador

María Alejandra Mejía, directora regional de la UNGRD en Uribia

Sorprendentemente, apenas cuatro días después de ese encuentro, Olmedo López abordó un helicóptero junto al “combo” conservador. Como si fuera una gira de despedida, recorrieron varios proyectos de la UNGRD, incluyendo las polémicas plantas desalinizadoras.

Escuche W Radio en vivo: