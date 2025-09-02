¿Cómo trasladar a sus hijos de colegio público en Bogotá para el 2026? Plazos y paso a paso

Imagen de referencia de estudiantes y anuncio de matrículas colegios públicos de Bogotá. Fotos: Getty Images / Secretaría de Educación

Desde la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá se dio a conocer que entre el 1 y el 15 de septiembre recibirán las solicitudes para el traslado de estudiantes entre colegios oficiales en la capital colombiana.

¿Por qué razones puede cambiar a sus hijos de colegio en Bogotá?

Según lo explica la Alcaldía de Bogotá en su portal web, son tres las razones por las que el Distrito le permitirá cambiar de colegio a sus hijos:

Unificación de hermanos o hermanas.

Cambio del lugar de residencia a una distancia mayor a 2 kilómetros o 1 kilometro para estudiantes de primera infancia y/o con discapacidad.

Situaciones de fuerza mayor justificadas.

¿Cómo hacer la solicitud de traslado de colegio de sus hijos en Bogotá?

El proceso consta de dos grandes pasos: presentar la solicitud y validar la disponibilidad en el colegio al que quiere cambiar a su hijo. Ingrese a esta URL → www.matriculas.educacionbogota.edu.co/solicitud-traslados Acepte la política de datos personales. Complete el formulario con sus datos personales (documento, número de identidad, fecha de nacimiento). Haga clic en la opción ‘Consultar’, Tras esto, se le desplegará un listado de los colegios que tienen cupos para el 2026. Con el formulario completo y diligenciado, deberá esperar las indicaciones para formalizar la matrícula entre el 2 y el 12 de diciembre de 2025.

¿Qué más debe tener en cuenta para el traslado de colegio de sus hijos?

El traslado está sujeto a los cupos del colegio.

El traslado de colegio dependerá de que el estudiante apruebe el grado que está cursando.

La matrícula se realiza de manera presencial en el colegio donde se hará el traslado. Recuerde que, si no lo hace, el cambio será inválido.

Este proceso es gratuito, virtual y no depende de terceros para realizarlo.

📢 Atención familias de Bogotá:



Hasta el 14 de septiembre están abiertas las solicitudes de cupo escolar para población priorizada y del 1 al 15 de septiembre las de traslados entre colegios oficiales.



Hasta el 14 de septiembre están abiertas las solicitudes de cupo escolar para población priorizada y del 1 al 15 de septiembre las de traslados entre colegios oficiales.

Es un proceso gratuito, virtual y sin intermediarios

