Esta es la historia de Javier Zapata: ganó la mayor lotería de Chile y no pudo reclamarla

Javier Zapata, campesino chileno que ganó la mayor lotería en la historia de Chile, pero nunca pudo cobrar el premio, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para relatar cómo ha sido su ardua lucha legal para que le paguen la millonaria suma.

Comentó que, en este momento, tras un largo proceso, está en la etapa de la apelación del juicio y puntualizó que aún falta el fallo de la Corte Suprema sobre su caso.

Asimismo, señaló que tiene todas las pruebas para demostrar que él compró el boleto ganador de la lotería, siendo una de las más grandes evidencias que a la señora que le vendió el boleto ganador sí le dieron el premio.

“Tengo pruebas de que jugué y gané el premio, la hora, el día, el año, la fecha, los números ganadores están completos, entonces es muy poco por lo que la Lotería dijo que no era el ganador”, afirmó.

¿Qué quiere hacer la justicia falla a su favor y recibe el premio?

Mencionó que compraría una casa para tener una vida tranquila al lado de su familia, aunque no malgastaría el dinero y lo metería en un banco para pensar con calma en qué invertir o gastar.

¿Qué pasó con el otro ganador?

“No he tenido comunicación. A él le dijeron que su listón ya no era válido. No me importa lo que él haga, no me incumbe”, dijo.