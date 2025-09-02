El código iframe se ha copiado en el portapapeles

FLA sobre reforma tributaria del Gobierno Petro: “Incentivará el contrabando y el licor adulterado”

El Gobierno Petro radicó este lunes 1 de septiembre una nueva reforma tributaria por $26,3 billones para financiar su Presupuesto General de la Nación para el año 2026, en el que aumentaron el gasto social y la inversión.

Uno de los sectores que resultarían afectados por esta reforma económica sería el licorero, lo que llevó a conversar sobre el tema a Esteban Ramos, presidente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), en los micrófonos de La W.

“Tenemos suma preocupación, esta es una reforma que afecta a la industria de licores en Colombia, la hicimos una evaluación con diferentes gerentes y presidentes de la industria y haremos un esfuerzo para que esto no prospere”, dijo.

Asimismo, aseguró que esta reforma tributaria sería el “fin de la industria licorera en Colombia”.

“Cuando se aumenta el IVA de esta forma y, además, se duplica el impuesto al consumo, se cree que generará un beneficio para los departamentos, pero el alto precio de los licores va a incentivar el contrabando y aumentará el licor adulterado en el país”, agregó.

