“Hay un tire y afloje entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá”: procurador sobre modelo de basuras

Bogotá

En entrevista con La W, el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, expresó la preocupación del ente de control por la situación de basuras y el modelo de recolección de Bogotá.

El delegado del Ministerio Público lamentó el “tire y afloje” entre el Gobierno y la Alcaldía frente al nuevo modelo que entraría a regir el próximo mes de febrero.

Para evitar una debacle como la que vivió en la ciudad en 1994, según Arrieta, adelantan unas mesas de trabajo para que se puedan poner de acuerdo las dos administraciones, ya que la disputa se produce por el modelo tarifario, y el tipo de modelo de recolección de libre competencia.

“El tire y afloje en que están el Gobierno Nacional y el gobierno distrital no pueden llevar a los ciudadanos a una situación de no recolección, una situación de salubridad pública bastante grave para la ciudad” dijo el procurador Arrieta.

Asimismo, alertó que las poblaciones periféricas de la capital estarían en riesgo de la prestación del servicio, por lo menos son 400.000 personas. Por esto, seguirán convocando nuevas mesas de trabajo, debido a que en febrero como máximo se necesita resolver la situación.

“Los vamos a sentar en una mesa como hicimos hace 8 años para que la Procuraduría a través de la prevención les pueda advertir y digamos, un poco, jalar la oreja a ambos para que puedan entender que Bogotá no es un modelo o no es una ciudad que se pueda ensayar un modelo político de tira y afloje” dijo.

Para la Procuraduría, el modelo que buscara una “libre competencia” en vez de un servicio “solidario” podría generar riesgos.