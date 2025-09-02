Masacre en la Guajira: Tres personas fueron asesinadas

Guajira

Tres personas fueron asesinadas en el corregimiento de Punta de los Remedios, municipio de Dibulla (La Guajira), así lo dio a conocer Indepaz quien informó que esta sería la masacre número 53 en lo que va el 2025. Según versiones preliminares, un grupo se encontraba reunido en una vivienda cuando hombres armados que se movilizaban en una camioneta dispararon con un fusil de manera indiscriminada.

En el lugar murieron las tres víctimas identificadas como Gamalier de Jesús Contreras, de 53 Años; Iván David Gutiérrez Vergara, de 28; Joenne José Castrillo; de 37 y Ubencio Antonio Redondo de 70 años de edad.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 10/25 donde advierte del riesgo en Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar, esto por la disputa entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Las autoridades informaron que adelantan un operativo para dar con el paradero de los asesinos.