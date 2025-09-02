¿Qué opinan comerciantes y empresarios sobre la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro?
Desde Fenalco aseguran que la nueva reforma tributaria es una “atraco” a los colombianos, ¿qué opinan los otros gremios?
El Gobierno Nacional presentó en el Congreso de la República la nueva reforma tributaria que busca recaudar más de 26 billones de pesos. Ante esto, representantes de los empresarios y comerciantes de distintos sectores de la economía dieron su opinión.
- Le puede interesar: “No veo una acción frente a la evasión tributaria”: Exministro José Antonio Ocampo al Gobierno
¿Qué dicen los gremios de la nueva reforma tributaria?
- Frank Pearl, economista y exministro de Ambiente
Para Pearl, las constantes reformas tributarias que presenta el Gobierno Petro siempre gravan a las mismas personas, a las mismas empresas y “eso no funciona”.
Es por esto, afirmó que la solución para los problemas financieros del Gobierno es “recortar el gasto y reducir el déficit fiscal para cumplir con la regla fiscal”.
Frank Pearl, economista
- Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la nueva reforma como una “atraco”
“Creamos que ya lo habíamos visto todo en el Gobierno Petro, pero nos faltaba este pedazo, el último atraco a los colombianos porque es aberrante que para terminar un gobierno se le quiera meter la mano (al bolsillo) a todos los ciudadanos sin excepción, de todas las clases sociales, los de izquierda o derecha”, afirmó.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Diomar García, empresario y promotor de eventos
“Ese 19% (de impuesto) hay que trasladárselo al usuario, eso perjudicará demasiado las ventas (…). Nosotros pagamos el 10% al Ministerio de Cultura + el 19% de IVA, porque las boletas no lo tenían (soplo el servicio) + Industria y Comercio + Sayco”, dijo.
Diomar García, empresario y promotor de eventos
- Esteban Ramos, presidente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA)
“Esto sería el fin de la industria licorera en Colombia. Cuando se aumenta el IVA de esta forma y, además, se duplica el impuesto al consumo, el precio tan alto de los licores solo va a incentivar el contrabando y aumentará el licor adulterado en el país”.
FLA sobre reforma tributaria del Gobierno Petro: “Incentivará el contrabando y el licor adulterado”
