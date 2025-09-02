¿Reforma tributaria golpea a la clase media colombiana? Debaten Katherine Miranda y Aída Avella

El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este lunes 1 de septiembre una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento por $26,3 billones para financiar su Presupuesto General de la Nación para el año 2026, en el que aumentó el gasto social y la inversión, pero no hay claridad sobre de dónde saldrá la totalidad de los recursos.

Varios sectores económicos, que serían golpeados con nuevos impuestos, han anticipado repercusiones en la productividad. Pero ¿qué dicen las fuerzas políticas sobre la nueva reforma tributaria? El ambiente es muy complejo por tratarse de un año preelectoral por el alto costo político que implica.

Al respecto, la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, y la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde; ambas de las comisiones económicas, pasaron por los micrófonos de La W.

Por un lado, Avella justificó la tributaria en que sería necesaria para sostener el presupuesto para el sector Defensa y para la Fuerza Pública. Ahora, dijo que “el Gobierno ha hecho un enorme esfuerzo porque ningún alimento de la canasta familiar vaya a ser grabado con el IVA. El pacto fiscal que tiene el desarrollo en la ley de financiamiento busca una racionalización en el gasto tributario”, dijo.

Y respondió a quienes le han pedido al Gobierno recortar el presupuesto en vez de tramitar una tributaria: “¿Dónde recortamos? Si recortamos de Policía o Ejército, no se puede, porque la gente está exigiendo precisamente mucha más seguridad”.

Por su parte, Miranda señaló que la reforma sí afecta a la clase media, por ejemplo, “por el IVA a las cuotas de administración del 19% (...) Bogotá tiene 2,6 millones de viviendas y el 55% son de propiedad horizontal. En su gran mayoría estrato medio. Entonces claro que está afectando la clase media”.

Y agregó: “¿Quiénes consumen las cervezas? El 80% de las personas que hoy consumen cerveza son estratos 1, 2 y 3. Esta reforma va a incrementar en un 150% el impuesto al consumo y al final va a terminar en un incremento del 70% del valor final”.

También se refirió a los impuestos a importaciones menores de USD $200: “Yo no sé si la señora Aída conozca qué es Shein o Temu, pero está comprobado que los paquetes de las compras que se dan en estas plataformas llegan a las zonas de más bajos ingresos. Hay pantalones que usted puede comprar por $20 mil. Entonces, sí está afectando a la clase media y baja”.

Sobre ese punto, la senadora Avella respondió: “¿Ustedes han pensado en la modista de los pueblos? Las modistas han perdido una gran cantidad de trabajo por toda esa mercancía que viene de China, Estados Unidos, Colombia. Y entonces, nosotros también tenemos que pensar en la economía de nuestra gente”.

