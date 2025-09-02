Reforma tributaria incentiva ilegalidad y desincentiva el crecimiento del sector, dice Fecoljuegos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Evert Montero, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la nueva reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro que busca recaudar más de 26 billones de pesos.

“La vemos como una propuesta que realmente no refleja la realidad del sector, que viene tributando desde hace algún tiempo y que fue creado en el artículo 336 de la Constitución Política para generar ingresos a la salud de los colombianos. En ese orden de ideas se generó un impuesto directo del 15% de los ingresos reales de la actividad, algo que no paga otra industria”, afirmó.

Afirmó también que el 19% de impuesto que se mantiene al depósito es algo “antitécnico” que grava el depósito y no una venta.

“Es como si se gravara en un banco cuando el usuario deposita, ni siquiera por haber usado esos recursos en la actividad”, sostuvo.

Montero afirmó que esta situación los tiene “preocupados” porque llevará a la desincentivar el crecimiento del sector.

“Acaba la actividad porque genera impuestos reales de alrededor del 70% de una carga impositiva efectiva de la industria”, dijo.

Finalmente, señaló que esta reforma, además de ser contraproducente para ese sector de la economía, “incentiva la ilegalidad”.

“Tenemos una ilegalidad muy creciente en Colombia con las plataformas online. Lo que hará es que los pocos que apuestan en plataformas legales, se vayan a las ilegales, donde no tienen impuesto a la entrada o a la salida”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: